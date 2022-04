Royaume-Uni : pourquoi craint-on une pénurie de fish and chips ?

Crédit : Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Un plat de Fish and chips.

SOUS LES RADARS - Pourquoi craint-on une pénurie de fish and chips au Royaume-Uni ?

Des pénuries de blé, des répercussions sur le gaz et le pétrole, la guerre en Ukraine a de multiples conséquences sur la vie de tous les jours. Au Royaume-Uni, c'est une pénurie inattendue qui semble poindre. Les Britanniques pourraient bientôt manquer de fish and chips. Ce filet de poisson pané, accompagné de frites, est le plat emblématique et populaire outre-Manche. Plusieurs facteurs pourraient causer cette pénurie.

Tout d'abord, entre 30% et 40% du poisson utilisé est importé de Russie, notamment le cabillaud. En raison de l'invasion russe en Ukraine, Londres a décidé d'imposer des droits de douane à 35% sur le poisson blanc. Quant aux pêcheurs britanniques, ils ne peuvent pas pallier ce manque car ils ne pêchent pas cette espèce, caractéristique du fish and chips.

Autre problème : l'huile pour la friture pourrait devenir de plus en plus rare dans les prochaines semaines. L'Ukraine est le premier exportateur mondial de tournesol, utilisé dans la fabrication d'huile. Même si les industriels se tournent vers des alternatives, des pénuries pourraient voir le jour dans les mois à venir.