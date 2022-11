Royaume-Uni : les infirmiers s'apprêtent à entamer une importante grève

Le Royaume-Uni doit se préparer à une grève conséquente au sein de son secteur hospitalier. Les infirmiers du pays ont voté, ce samedi, en faveur d’un prochain mouvement de mobilisation, selon leur responsable, Pat Cullen cité par l'agence de presse britannique PA. "Notre action de grève sera autant pour les patients que pour les infirmiers. Ils soutiennent notre initiative", a ainsi déclaré le secrétaire du syndicat Royal College of Nursing (RCN).

L’une des premières revendications du syndicat est une augmentation des salaires de 5% au-dessus de l'inflation. La nature exacte de la grève n'a pas encore été déterminée, mais il est probable que les patients, déjà confrontés à des listes d'attente record depuis plusieurs mois, devront faire face à des perturbations au niveau des opérations et des rendez-vous.

"La majorité des services seront supprimés et des piquets de grève seront dressés dans tout le pays", a ainsi assuré une source syndicale au journal britannique Observer.

Au cours des douze derniers mois, de très nombreux postes d'infirmiers ont été laissés vacants et 25.000 membres du personnel infirmier du pays ont quitté le registre du Nursing and Midwifery Council. Une analyse récente a montré que le salaire d'un infirmier expérimenté a chuté de 20% en termes réels en dix ans, tandis que le Royaume-Uni est plongé dans une crise économique persistante et particulièrement compliquée.

