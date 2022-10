C'est fait. Il a reçu son ordre de mission de Charles III. Rishi Sunak est donc officiellement le nouveau Premier ministre du Royaume Uni. C'est une première à plus d'un titre : la première fois que Charles III investit un chef du gouvernement, la première fois que celui-ci est d'origine indienne, et peut-être la première fois qu'un Premier ministre est nommé sans que l'on sache ce qu'il a l'intention de faire.

Il n'y a pas eu de campagne. Rishi Sunak a été "couronné" par les députés conservateurs avec qui il a parlé, mais en privé. Le nouveau Premier ministre n'avait fait aucune déclaration depuis septembre, si ce n'est une intervention de 90 secondes lundi, où il avait vaguement promis "d'unifier le parti et le pays" et de redresser l'économie.

Mais mardi 25 octobre, immédiatement après avoir été nommé, il a voulu se démarquer de Liz Truss et faire comprendre que lui était une valeur sûre. "La stabilité économique sera au cœur de la mission de mon gouvernement", a assuré Rishi Sunak. "Cela veut dire qu'il y aura des décisions difficiles à prendre. Je vais unifier notre pays non pas avec des mots, mais avec des actions. Au centre de mon gouvernement, vous trouverez intégrité, professionnalisme et responsabilité à tous les niveaux. La confiance doit se gagner et je compte gagner la vôtre".

