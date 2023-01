Royaume-Uni : le roi Charles III en visite à Paris fin mars ?

L'invitation aurait été lancée le 16 septembre dernier, lors des obsèques d'Elizabeth II. Selon nos confrères du Parisien, le roi Charles III d'Angleterre devrait se rendre à Paris à la fin mars pour une visite d'État. Sa première en qualité de nouveau souverain, avant même son couronnement prévu le 6 mai prochain. "J'ai eu l’occasion d’inviter le roi Charles à venir en France quand cela sera approprié pour lui" avait à l'époque indiqué le président français.

Une "invitation officielle" que compterait donc bien honorer le monarque britannique, a priori la semaine du 27 mars. Un dîner d'État devrait donc avoir lieu à l'Élysée dans la plus pure tradition de l'Entente cordiale entretenue par Elizabeth II et les présidents français. L'occasion aussi pour Emmanuel Macron de tisser un lien avec le roi Charles III à qui il avait offert un album photo de la visite de sa mère la reine en 1957, rappelle le Parisien.



Le 15 avril 2019, après l'incendie de Notre-Dame de Paris, celui qui était alors Prince de Galles et son épouse s'étaient fendus d'une lettre pour témoigner de leur soutien au président français et de leur affection. "Mon épouse et moi-même avons eu le cœur brisé en apprenant le terrible incendie de Notre-Dame de Paris", écrivait-il. "Nos cœurs sont tournés vers vous et les Français, plus que vous pouvez l'imaginer"...

