Crise politique au Royaume Uni... Un peu plus d'un mois après son arrivée au pouvoir Liz Truss semble déjà sur un siège éjectable. La Première ministre, dans l'impasse, serait sur le point de faire volte-face sur le très sensible dossier du budget. Les baisses d'impôts massives qui avaient été promises sans financement clair ont affolé les marchés, mais aussi ses propres alliés. Sa position semble aujourd'hui intenable.

Le très influent et sérieux The Economist se demande si Liz Truss aura une "date de péremption égale à celle d'une laitue". La question se pose vraiment puisque les députés conservateurs seraient déjà en train de conspirer pour remplacer la Première ministre. Ils seraient déjà par qui et comment. Liz Truss a déjà bien compris qu'il était urgent d'agir ou plutôt de faire marche arrière.

Toute cette matinée de vendredi, le monde politique a suivi le tracé de l'avion du ministre des Finances Kwasi Kwarteng, qui rentrait en urgence de Washington pour participer au décousu de son budget. Une course contre la montre, selon le député conservateur Mel Stride. "Ce retour, c'est la bonne chose à faire parce qu'il y a des discussions sérieuses pour revenir sur certaines des baisses d'impôts promises. Avec une décision dès aujourd'hui ou lundi, le plus tôt possible.", assure-t-il sur Sky News.

Alors il y aura bien une annonce ce vendredi. Downing Street vient de le confirmer. Le contenu reste inconnu, mais le but est clair : sauver sa vie politique. Et pour y parvenir, la Première ministre pourrait jeter une partie de son budget par dessus bord. En attendant, son ministre des Finances a été démis de ses fonctions en début d'après-midi.

