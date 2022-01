États-Unis : la police retrouve un mort et 124 serpents dans une maison

Cette découverte fait froid dans le dos. Le mercredi 19 janvier, alors qu'ils venaient pour réaliser un contrôle chez un habitant du Maryland, au nord-est des États-Unis, les forces de l'ordre ont dû enfoncer la porte avant retrouver l'homme décédé, ainsi que son imposante collection de reptiles. Le défunt, âgé de 49 ans, possédait 124 serpents.

Les serpents, dont certains sont venimeux et illégaux, étaient "méticuleusement entretenus" dans des cages empilées dans la maison, a déclaré Jennifer Harris, porte-parole du comté de Charles, à la chaîne NBC Washington. Les animaux ont tous été retirés le lendemain. Le quadragénaire possédait entre autres des serpents à sonnettes, des cobras, des mambas noirs et un python birman de plus de quatre mètres de long.

"Nous ne pensons pas que les serpents se soient échappés pour des raisons de sécurité", a déclaré M. Harris. "Il était bien connu de ses voisins, mais personne n'était jamais entré dans sa maison pour savoir ce qui s'y déroulait", a déclaré Jennifer Harris. Une enquête est en cours afin de définir les circonstances de la mort du possesseur des serpents. Selon les premiers éléments, la piste criminelle semble écartée.