REPORTAGE - Estonie : des soldats français s'entraînent sur fond de crise ukrainienne

Alors que la tension reste forte entre la Russie et le camp occidental, RTL s'est rendu en Estonie, aux côtés des soldats français en manœuvre pour le compte de l'OTAN. Un exercice prévu de longue date dans les pays Baltes, mais à un endroit très proche de la frontière russe.

Un entraînement grandeur nature au milieu de la forêt estonienne avec de la neige qui atteint 1,5 mètre par endroits. Pour cet exercice, soixante-dix soldats français sont déployés avec des blindés et trois chars Leclerc. Leur mission : prendre une position détenue par l'ennemi, joué par les Britanniques.

"L'idée est simplement de faire de l'entraînement. On répète des savoir-faire : on tombe sur une embuscade, on réagit à l'embuscade, ensuite on s'empare d'un point et on poursuit notre manœuvre", explique le capitaine Stéphane, qui commande un groupement tactique.

La difficulté pour les soldats français est d'appréhender ce terrain hostile et d'adapter leurs techniques de combat. "On est sur un milieu qui est différent de celui qu'on connait. Il fait très froid, la neige qui tombe en permanence, il y a ces fameux marécages dans lesquels on peut tomber très facilement et se retrouver bloqués. Maintenant, une fois qu'on s'est approprié ce milieu, on peut réussir à adapter nos savoir-faire au milieu", poursuit le capitaine.

Il s'agit aussi pour l'Otan de montrer sa présence et son appui à l'Estonie. Une force de dissuasion qui prend tout son sens actuellement.