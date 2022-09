Réchauffement climatique : que devient la militante écologiste Greta Thunberg ?

Ce vendredi 23 septembre, un nouvel appel à la grève des cours sous l’impulsion du mouvement “Fridays for future” a été lancé. Après un été 2022 brûlant, l’ONG veut remobiliser la jeunesse du monde entier contre le réchauffement climatique. Des manifestations sont prévues à 14h à Paris et dans 200 communes en France. Un mouvement lancé en août 2018, par l’adolescente suédoise Greta Thumberg. Aujourd'hui, âgée de 19 ans, la militante écologiste n’a rien perdu de ses convictions..



Un livre "référence" sur le climat, à paraitre en octobre, et qui recueille les textes de plus de 100 scientifiques, économistes, romanciers, une intervention remarquée en Suède, quand elle interpelle les candidats aux législatives, une apparition surprise sur la scène du festival anglais de musique de Glastonbury en juin dernier... Depuis quatre ans, Greta Thunberg ne lâche rien. Elle devrait être aujourd’hui, poing levé, pancarte à la main, au milieu des jeunes militants écologistes dont elle devenue l'icône.





Mais l’activiste murit son discours. La personnalité 2019 du magazine Time ouvre son champ d'action. La jeune fille de 19 ans s'engage notamment pour les enfants malades. Sa vision se fait plus globale. Son combat plus social. Greta Thunberg n’écoute plus simplement les climatologues, mais prend en compte désormais les inégalités nord-sud. Jeudi 22 septembre encore, dans un message vidéo, elle critiquait le régime fasciste philippin qui entrave, selon elle, la “justice climatique”.

