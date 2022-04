Mac Lesggy explique en quoi le réchauffement climatique est bien réel

On nous parle tout le temps du réchauffement climatique, pourtant il neige en avril. Est-ce que c'est sérieux ? Alors à cette occasion, il est bien de redire qu'il ne faut pas confondre deux notions distinctes : la météo et le climat. La vague de froid que l'on vit, c'est à une échelle de quelques jours. Elle relève de la météorologie. Le réchauffement climatique se déroule à une échelle de plusieurs années et même de plusieurs décennies. Il relève, lui, de la climatologie, la science du climat.

La météo, c'est le temps qu'il fait. Il est sous l'influence des masses d'air qui se combattent et se succèdent. Les dépressions venues de l'Atlantique alternent avec les masses d'air polaire continental, tropical, d'où un air en alternance humide ou sec, froid, chaud ou tempéré, avec des phénomènes extrêmes dans un sens ou dans l'autre en toute saison, comme cette vague de froid que l'on vit, qui, d'ailleurs, n'a rien d'exceptionnel. Et tout ça, ce n'est pas près de changer, réchauffement climatique ou pas.

Le climat, c'est l'affaire du temps long. C'est une affaire d'observations et de statistiques. Un bon indicateur, par exemple, c'est la moyenne sur un an des températures quotidiennes avec tous les épisodes de froid et de chaleur. Hélas, ces moyennes sont formelles : année après année, on observe que la température augmente. Alors, ce changement est très faible, en un siècle et demi, on a gagné 1,1 degrés, mais cette petite variation, ce petit réchauffement, suffit à provoquer dans notre environnement des changements perceptibles à l'œil nu.

Les glaciers rétrécissent

Prenez les glaciers des Alpes ou les Pyrénées. Ces glaçons se reconstituent en altitude et fondent en descendant dans les vallées. Quand le climat ne bouge pas, les glaciers sont à l'équilibre d'une année sur l'autre. Quand le climat se refroidit, ils se reconstituent plus qu'ils ne fondent et donc ils augmentent en volume et en longueur. Mais quand le climat se réchauffe, ils fondent plus vite qu'ils ne se reconstituent et donc ils rétrécissent.

Et c'est exactement ce que l'on constate : tous nos glaciers rétrécissent depuis un siècle et demi. Depuis les années 90, ce phénomène s'accélère. Certains ont même disparu. La mer de glace sous le mont Blanc, perd 4 à 5 mètres d'épaisseur chaque année, c'est énorme. Autre exemple, concernant les vignerons. Chaque année, ils vendangent quand le grain de raisin est à maturité, maturité qui est fonction de la quantité de chaleur reçue du printemps jusqu'à la fin de l'été. Si on fait la moyenne des grands vignobles français, on s'aperçoit que l'on vendange 15 jours plus tôt qu'il y a 40 ans. Cela veut dire que chaque année, la quantité de chaleur reçue par la vigne augmente.

Notre climat se réchauffe bien et ça n'empêche pas des vagues de froid d'arriver de temps à autre. Il y aura toujours des vagues de froid ou de chaleur exceptionnelles, même si nos hivers devraient être à chaque année un peu moins froids moins longtemps et nos étés un peu plus chauds plus longtemps. Nous ne serons jamais à l'abri d'épisodes à l'opposé de cette tendance.