Quel est l'état de santé de l'économie russe ? D'après les chiffres officiels, Moscou devrait être en légère récession, comme en 2022. L'année dernière, l'activité russe affichait -2,1%. C'est loin d'être un effondrement. Les hydrocarbures exportés vers l'étranger sont la source principale d'argent du pays. Or, dans un premier temps, la guerre en Ukraine et les sanctions ont été favorables à la Russie car les cours de l'énergie ont explosé en 2022.

Moscou a donc encaissé, et c'est un paradoxe, davantage d'argent qu'avant la guerre. La situation a évolué depuis. L'Europe a quasiment cessé ses achats de gaz et de pétrole, les cours sont retombés à un niveau habituel. Conséquence, le budget russe accuse un déficit de 45 milliards de dollars sur les premiers mois de l'année. Au bout de 18 mois, les sanctions ont quand même fini par porter.

Et les achats d'hydrocarbures de la Chine n'arrivent pas à compenser. Le mois dernier, Pékin a acheté près de 10 millions de tonnes de pétrole russe, c'est le double de février 2022, juste avant le début de la guerre. Mais les Chinois achètent à prix cassé. De son côté, l'Inde a sensiblement réduit ses achats tout récemment.

L'armement comme bouée de sauvetage

L'économie russe ne tient pas via les secteurs traditionnels, qui s'effondrent littéralement. Les ventes de voiture ont, par exemple, chuté de 40%. L'armement, avec la production de munitions en particulier, maintient l'activité de Moscou. Le tout est financé avec les réserves constituées avant l'invasion de l'Ukraine, probablement en prévision du blocus qui allait suivre. Mais les réserves ne sont pas éternelles.

L'oligarque Oleg Deripaska, magnat de l'aluminium, est l'un des rares à s'être déclaré contre la guerre en Ukraine. Le milliardaire a récemment estimé que le pays serait à court d'argent dès 2024. La Russie va être bientôt à court de pièces détachées pour ses machines et ses avions. Elle pourrait aussi manquer de travailleurs dans les prochains mois.

Un manque criant de personnel

Le pays manque de bras. 300.000 personnes sont mobilisées sur le front ukrainien et ont évidemment quitté leur emploi. Parallèlement, le pays subit l'une des plus grandes vagues d'émigration de son histoire, comparable à celle connue après la victoire des Bolchéviques en 1917.



Les plus diplômés, comme les ingénieurs, les techniciens ou les financiers, ont choisi de partir. La Russie est également touchée par un important déclin démographique. Sur la période récente, le nombre des moins de 35 ans a chuté de plus d'un million de personnes. Il y a maintenant trois offres d'emploi pour une personne disponible. 40% des entreprises ont été forcées d'ajuster leur production, en raison d'un manque de personnel. L'avenir économique du pays s'assombrit, faute de capital humain et de capital tout court.