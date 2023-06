Rébellion avortée en Russie : le ministre de la Défense russe apparaît à la télévision

Un semblant de normalité ce lundi 26 juin à Moscou, au surlendemain de la mutinerie de la milice Wagner et de son chef Evgueni Prigojine. Les autorités de la capitale ont levé le régime anti-terroriste mis en place dans la ville depuis samedi. La télévision publique a aussi diffusé lundi des images du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou en train d'inspecter l'armée en Ukraine, sa première apparition publique depuis la rébellion avortée du groupe paramilitaire.



Les voitures de police stationnées aux points stratégiques des principales artères de la capitale ont repris leur patrouille et les mesures de sécurité particulières mises en place samedi ont été levées. Le comité national antiterroriste a justifié cette décision par l’absence de menaces pour la vie, la santé et les biens immobiliers de la population. Cette levée du régime anti-terroriste est la dernière étape d’un retour à la normale après la tentative avortée de rébellion de la milice Wagner contre le commandement militaire russe le week-end dernier.

Autre élément à noter. La présence de caméras aux côtés du ministre de la Défense en inspection en Ukraine. Cette apparition dans les journaux télévisés du matin de Sergueï Choïgou, pris à partie, détesté et insulté depuis des mois par Evgueny Priogjine, c’est une façon de montrer au public qu’il conserve la confiance totale du président et qu’Evgueny Prigojine est passé par pertes et profits, en Biélorussie ou ailleurs. Le parquet général a encore signalé que l’oligarque était toujours visé par une enquête pour trahison, mais qu’il n’avait pas été interpellé.





