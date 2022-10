ÉDITO - Guerre en Ukraine : la demande insolite d'armes à la France

C'est un clip vidéo pas tout à fait habituel. Le ministère de la Défense ukrainien a posté ce clip à destination de la France, qui se veut un message d'amour. Ça commence avec des roses, des chocolats, deux mains qui se serrent, une vue de Paris avec la tour Eiffel, le président Macron et le président Zelensky complices et ce message écrit sous les images : "Il y a plusieurs façons de prouver son amour".

La musique de Gainsbourg Je t'aime moi non plus accompagne la vidéo. Le romantisme est à son comble. Enfin presque, parce que là, soudain, les bruits de canon. Nous sommes projetés dans la guerre. Le message se poursuit, "si vous voulez vraiment conquérir nos coeurs, rien de mieux que de l'artillerie automoteur hautement mobile de 155 mm. "Envoyez nous en plus". C'est trash, ça s'appelle de l'humour noir. Une manière revisitée d'utiliser l'expression "il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour".

Alors cela fait référence au canon Caesar que la France a envoyé à l'Ukraine. La France est accusée par ailleurs de ne pas en faire assez en matière d'armement. Mais alors ils sont coutumiers, ces Ukrainiens, de ce genre de communication choc. Souvenez-vous, au début de la guerre, le parlement ukrainien avait diffusé un clip où l'on voyait de belles images de Paris, des touristes, sous les bombes. Ils avaient fait des montages avec plusieurs grandes villes occidentales pour réclamer des zones de non-vol. C'est vrai qu'on ne sait pas trop si on doit rire ou pleurer. Ça bouscule, ça fait son effet, c'est étrange. En tout cas, ça interpelle et c'est le but.

