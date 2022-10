INVITÉS RTL - L’armée française est-elle prête en cas d’engagement majeur en Ukraine ?

L'armée française est-elle prête en cas d'engagement majeur en Ukraine ? Thomas Gassilloud et Jean-Dominique Merchet sont les invités de Yves Calvi

Avec l'enlisement du conflit et la menace nucléaire brandie par la Russie, l'armée française serait-elle prête en cas d'engagement majeur ? Pour répondre à cette question, Jean-Dominique Merchet, journaliste à L'Opinion, spécialiste des questions de défense, et Thomas Gassilloud, député du Rhône, président de la commission défense de l'Assemblée nationale, sont les invités d'Yves Calvi ce jeudi 13 octobre.

Jean-Dominique Merchet est plutôt pessimiste sur la question. Si le conflit en Ukraine venait à s'envenimer, le spécialiste estime que la France aurait difficilement les moyens humains et techniques de s'engager dans cette guerre. "L'armée française d'aujourd'hui est entièrement conçue pour des opérations relativement légères, que ce soit le Mali et l'Afghanistan, qui impliquent peu d'hommes face à des gens qui ne sont pas une vraie armée comparable à l'armée russe ou chinoise ou nos armées. Mais il ne faut pas imaginer qu'elle va se retrouver engagée dans un conflit comme l'Ukraine parce que la France a l'arme nucléaire pour dissuader ce type de conflit et elle est membre de l'OTAN", souligne Jean-Dominique Merchet.

De son côté, Thomas Gassilloud rappelle que la France propose "un modèle d'armée complet", c'est-à-dire qu'"elle sait tout faire grâce à ses lois de programmation militaire" sur la terre, dans l'air, la mer ou le cyberespace. "Contrairement d'autres armées européennes, elle est régulièrement engagée. Elle a montré ses capacités opérationnelles partout dans le monde à répondre aux engagements du président de la République", souligne-t-il.

