À quoi ressemble le Bureau ovale version Joe Biden ?

publié le 22/01/2021 à 01:43

Joe Biden est bien décidé à mettre fin à l'ère Trump. Quelques heures après son investiture, le président des États-Unis a signé une série de décrets pour "réparer" certaines décisions prises par son prédécesseur, comme celle de se retirer des Accords de Paris pour le climat. Et avant même d'entrer à la Maison-Blanche comme chef de l'État, il avait déjà apporté certains changements pour imprimer sa patte. Notamment dans la décoration du Bureau ovale, qu'il a fait refaire quasiment du sol au plafond, y intégrant des symboles forts soulignant les grandes lignes de son mandat.

Joe Biden a fait installer des rideaux dorés et un tapis bleu foncé, qui sont exactement les mêmes qu'avait choisis Bill Clinton en 1993. Des éléments de décoration qui l'avait d'ailleurs suivi jusqu'à la fin de son second mandat en 2001.

Derrière le Resolute desk, le bureau présidentiel, des photos de famille, avec son épouse Jill Biden, ses enfants et ses petits-enfants, trônent juste à côté d'un buste en bronze de Cesar Chávez, un syndicaliste nord-américain d'origine mexicaine, qui a toujours milité pour les droits des travailleurs agricoles. Tout un symbole, surtout lorsque l'on sait que Julie Chávez Rodríguez, la petite-fille de Cesar Chávez, fait partie de l'administration Biden comme directrice des Affaires gouvernementales a souligné CNN.

Joe Biden a ajouté des photos de famille et un buste en bronze de Cesar Chávez derrière le Resolute desk, dans le Bureau ovale, à la Maison-Blanche. Crédit : CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

D'autres bustes sont entreposés dans d'autres coins de la pièce présidentielle : ils représentent Martin Luther King, Robert Kennedy, Rosa Parks, Harry Truman, et Abraham Lincoln.

Biden remet la science au premier plan

Une série de portraits rend aussi hommage à d'autres personnalités politiques et historiques. Un tableau représentant Franklin D. Roosevelt a ainsi été accroché au-dessus de la cheminée, près des portraits de Thomas Jefferson et Alexander Hamilton (qui figuraient aussi dans la décoration murale de Donald Trump mais dans un ordre différent). Trois autres portraits ornent les murs du Bureau ovale de Joe Biden : ils rendent hommage à George Washington, Abraham Lincoln et Benjamin Franklin. Ce dernier est considéré comme un gardien de la Science. Un choix fort de la part de Joe Biden qui entend, au contraire de Donald Trump, se baser sur les conseils de scientifiques chevronnés pour lutter contre le coronavirus.

Derrière le Resolute desk, ce que l'on voit le plus, ce sont évidemment les drapeaux. Donald Trump avait ajouté les drapeaux des forces armées en 2017. Joe Biden les a enlevés, a aussi remarqué CNN.