Qui sont les huit milliardaires français installés aux États-Unis ?

publié le 16/04/2021 à 08:32

Comme chaque année, le magazine Forbes a publié son classement des milliardaires dans le monde, qui sont près de 2.800 cette année. Parmi les 42 français présents dans cette liste, huit résident aux États-Unis et cinq d'entre eux viennent de l'intégrer, après avoir symbolisé les bouleversements subis par le monde à cause de la crise sanitaire.

C'est notamment le cas de Stéphane Bancel, le patron de Moderna, un nom et une marque que tout le monde a appris à connaître durant la crise du coronavirus. Avec une réussite fulgurante, le vaccin Moderna a été l'un des premiers à être autorisés avec celui de Pfizer-BioNtech, dès décembre dernier. Stéphane Bancel a fait ses études à l'École centrale Paris, a dirigé la société française BioMérieux avant de fonder Moderna.

En l'espace d'un an, la valeur boursière du titre Moderna a été multipliée par cinq. Avec une fortune estimée à 4,3 milliards de dollars, il entre à la 665e place du classement dévoilé par Forbes, c'est à dire dans le premier quart.

Deux duos français à l'honneur

Quatre autres Français sont devenus milliardaires cette année aux États-Unis et doivent leur fortune à la gestion et la conservation des données. Ce secteur s'est fortement développé durant la crise du coronavirus et a les faveurs de la bourse. Olivier Pomel et Alexis Lê-Quoc, 43 et 45 ans, deux camarades qui se connaissent depuis leurs études à Centrale Paris, ont fait fortune grâce à leur société Datablog, qui surveille le cloud.

Depuis son entrée à la bourse en septembre 2019, le cours de Datadog a été multiplié par trois et avec 6% des titres, leur fortune potentielle serait de 1,9 milliard de dollars. Ils entrent à la 1664e place du classement Forbes.

Un autre duo Français, Benoît Dageville et Thierry Cruanes, deux amis qui se sont rencontrés chez Oracle, ont fondé Snowflake, une entreprise qui évolue également dans le cloud. Après avoir levé 3,4 milliards de dollars, leur société a fait la plus importante introduction en bourse de l'histoire pour un groupe de logiciels. La fortune des deux quinquagénaires est estimée à 1,6 milliard de dollars et la troisième fortune mondiale, Warren Buffett, a investi dans leur société.

Les trois autres milliardaires français installés aux États-Unis sont les frères Alain et Gérard Wertheimer, propriétaires de Chanel, avec une fortune estimée à près de 35 milliards de dollars et Pierre Omidyar, le fondateur d'eBay, qui possède 23 milliards de dollars.