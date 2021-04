publié le 07/04/2021 à 11:11

Le classement des milliardaires du magazine Forbes a été publié hier, et il contient un petit nouveau, un Français. En effet, il y a 42 de nos compatriotes qui détiennent au moins un milliard de dollars, soit un peu moins en euros.

Alors, il s’agit bien sûr de patrimoines, principalement professionnels, c’est-à-dire de la valeur de la société qu’ils ont créée ou de laquelle ils sont actionnaires. Et le nouvel arrivant, c’est Stéphane Bancel qui se hisse directement à la 23ème place du classement. Il est le directeur général de Moderna Therapeutics, une start-up de biotechnologies qui est à l’origine d’un vaccin contre le coronavirus. Un vaccin qui utilise la technique de l’ARN messager, une voie scientifique novatrice. Il a pris la direction de cette entreprise de Boston, dans l’État du Massachussets aux États-Unis, en 2011. Et comme il détient 8,7% du capital de la start-up qui elle-même a explosé depuis un an, il possède près de 4 milliards d’euros. C’est un Français, mais il a fait sa fortune aux États-Unis.

Pas assez de financement en France

C'est le cas de l’autre réussite française du vaccin, la start-up nantaise Valneva, qui a publié hier des résultats plus qu’encourageants. La société, montée par des Français, a été financée par les Britanniques, qui ont aussi pré-commandé pour 100 millions de premières doses, et accepté que les essais se déroulent sur leur territoire. Le vaccin Valneva sera fabriqué en Ecosse. Là encore, l'initiative est française, mais le développement est impossible en France. Mentionnons encore Pascal Soriot, il n’est pas milliardaire, mais c’est un Français qui a réussi dans la pharmacie à l’étranger, il est à la tête du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, qui lui aussi a réussi à industrialiser un vaccin anti-Covid.



Plusieurs facteurs expliquent que ces réussites n’aient pas pu se développer en France. D’abord, l’interaction entre les chercheurs de l’université et le monde du business est plus difficile, plus laborieuse en France qu’ailleurs. Probablement pour des raisons culturelles. Ensuite, chez nous, il n’y a que peu de financement, et public, et privé. Stéphane Bancel me racontait que lors des conversations avec l’administration Trump, il avait à peine ouvert la bouche que plusieurs centaines de millions étaient disponibles pour financer le développement de son projet de vaccin, pourtant conçu avec une technologie qui n’avait jamais été éprouvée.

Des entreprises qui ont toutes plus de 35 ans

Pour réussir dans l’innovation, il faut un fou pour concevoir et un fou pour financer et ils n’habitent pas en France. Cela signifie que notre avance industrielle en matière de pharmacie est compromise. Nous n’avons pas la même vitalité qu’au XXe siècle. Si l’on regarde à nouveau le classement Forbes, on voit que la liste contient bien d’autres milliardaires de la pharmacie qui opèrent en France. La famille Mérieux par exemple, descendant d’un élève de Pasteur dont l’entreprise date de 1897, avec plus de 8 milliards de dollars.

La famille Beaufour, héritière du laboratoire Ispen, fondé en 1929. Plus récent, Bernard Fraisse, fondateur de Vareva, façonnier de l’industrie pharmaceutique fondé dans les années 1980. Également la famille Martin, qui possède Eurofins scientific, un spécialiste du test et du diagnostic créé en 1987, entrés eux aussi dans le classement cette année. Mais vous voyez qu’il ne s’agit pas d’entreprises de moins de 35 ans d’âge.