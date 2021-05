et Gaétan Trillat

publié le 23/05/2021 à 14:25

Le ministre des Affaires Étrangères Jean-Yves Le Drian "considère que la prise d'otage est sans doute avérée" dans l'affaire de l'enlèvement au Mali du journaliste Olivier Dubois, disparu début avril près de Gao, dans l'Ouest du pays.

Présent sur le plateau du Grand Jury ce dimanche 23 mai, le ministre n'a pas souhaité donner davantage d'informations. "Cela fait neuf ans que je suis amené à m'occuper de ce genre de sujets douloureux, ma ligne de conduite a toujours été la même : je n'en parle pas", a-t-il dit. "On peut penser que ce journaliste, Olivier Dubois, est un nouvel otage, a cependant reconnu Jean-Yves Le Drian. "Tout nous laisse à penser qu'il est otage d'un groupe djihadiste."

Début mai, Olivier Dubois est apparu dans une vidéo sans doute diffusée par ses ravisseurs, dans laquelle il affirme avoir été enlevé par "un groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans", c'est-à-dire GSIM, un groupe affilié à Aqmi, la branche d'Al-Qaïda présente au Sahel. "Nous mettons les moyens nécessaires comme à chaque fois et dans beaucoup de cas, on a réussi" à libérer les otages, a conclu Jean-Yves Le Drian.

Enlèvement d'Olivier Dubois au Mali : "On peut penser que ce journaliste est un nouvel otage d’un groupe jihadiste", indique @JY_LeDrian #legrandjury pic.twitter.com/ttkpD1L7JA — RTL France (@RTLFrance) May 23, 2021