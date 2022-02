Opération Barkhane : la France et ses alliés annoncent un "retrait coordonné" du Mali

L'annonce était attendue. Après neuf ans, la plus longue présence française à l'étranger après l'Afghanistan touche à sa fin. La France, ses partenaires européens et le Canada ont en effet indiqué jeudi le retrait du Mali des opérations militaires antijihadistes Barkhane et Takuba du fait de la dégradation des relations avec la junte à Bamako.

"Les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies" et les pays ont décidé "le retrait coordonné" du Mali, tout en assurant de leur "volonté de rester engagés dans la région" du Sahel en proie à la contagion jihadiste, selon une déclaration conjointe.

En neuf ans, la France a obtenu de grandes victoires dans l'opération Barkhane, comme la libération du nord Mali, la mort de plusieurs chefs djihadistes importants, la formation des Forces armées maliennes passées de 7.000 à 40.000 hommes.

Un soutien "étendu" dans la région

Et maintenant ? Les partenaires internationaux mobilisés au Sahel, dont la France, souhaitent "étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest" pour contenir la menace jihadiste, selon cette déclaration conjointe.

"Afin de contenir la potentielle extension géographique des actions des groupes armés terroristes en direction du Sud et de l'Ouest de la région, les partenaires internationaux indiquent leur volonté d'envisager activement d'étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest, sur la base de leurs demandes", soulignent-ils dans la foulée de l'annonce du retrait militaire des Français du Mali.