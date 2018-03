États-Unis : une arnaque à 9 milliards de dollars dans la Silicon Valley

publié le 19/03/2018 à 09:50

L'architecte de cette opération s'appelle Elizabeth Holmes. C'est un visage d'ange, avec des longues mèches blondes, un regard bleu bienveillant, et surtout une promesse révolutionnaire : réaliser, avec une seule goutte de sang, 370 analyses différentes. Un pas gigantesque dans le dépistage et le suivi des pathologies les plus lourdes pour un coût minime.



Ses machines, non-invasives, utilisent jusqu'à mille fois moins de sang qu'actuellement. C'est en tout cas la promesse. Theranos, sa société, emballe les fonds d'investissement. Le marché des analyses de sang aux États-Unis uniquement, c'est 80 milliards de dollars par an. Du coup, on se bat pour être actionnaire de cette société. La nouvelle coqueluche de la Silicon Valley vaut très vite plus de 9 milliards de dollars.

Miss Holmes n'a pas encore 30 ans. c'est la plus jeune milliardaire du pays. On la compare à Steve Jobs, le créateur d'Apple. Et elle intègre le bottin des 100 personnalités les plus influentes du monde. Mais tout cela n'était qu'une arnaque.