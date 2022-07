Qu'est-ce que le "friendshoring", ce nouveau type de commerce mondial ?

Le mot a été utilisé par la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, et il pourrait changer le commerce international : "friendshoring". Ce terme, c'est la contraction de "friends" (les amis), et "offshoring" (la délocalisation).

Littéralement, ça veut dire délocaliser chez les "amis". Cela peut sembler saugrenu de mélanger l'amitié et le business. En fait, il s'agit des "amis" stratégiques et évidemment géographiques.

Autrement dit : ne plus délocaliser à l'autre bout du monde en fonction du seul critère économique (coup de fabrication, main d'oeuvre, etc), mais prendre en compte d'autres critères de façon à ne pas être menacé par une guerre éventuelle ou le retour du risque.

L'idée, c'est de reconstruire les chaînes d'approvisionnement mondiales qui s'étaient étendues aux quatre coins de la planète depuis vingt ou trente ans. Les deux grands pays menaçants d'aujourd'hui, la Russie et la Chine, étaient complètement intégrés dans l'économie mondiale.

La guerre en Ukraine a changé la donne

Il y a trois ou quatre ans, personne n'aurait imaginé que la Russie sortirait du jeu de façon aussi brutale et que la Chine se refermerait. La guerre en Ukraine a changé la donne. Les entreprises présentes en Russie ont perdu instantanément des milliards. Cette crise projette une sorte d'ombre portée sur la Chine.



Il y a désormais deux camps hostiles, voire ennemis. D’un côté, l’Amérique, l’Europe et leurs alliés. De l’autre, la Chine et la Russie. Impossible de ne pas choisir son camp dans un climat aussi tendu. Du coup, tous les grands groupes industrialisés ne peuvent pas faire l'économie d'une réflexion stratégique.



