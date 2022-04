Procès Johnny Depp-Amber Heard : l'évènement médiatique qui défraie la chronique

Le sujet du jour. Le 11 avril 2022 s'ouvrait le procès de Johnny Depp et de l'actrice Amber Heard au tribunal de Fairfax, près de Washington. Toute personne peut alors suivre de près les audiences, retransmises en direct sur la chaîne spécialisée américaine, Court TV. L'entièreté de la vie de couple des deux acteurs est passée au crible, et ce, jusqu'aux détails les plus scabreux.



Pourquoi on en parle ? Qu'est-ce qui se joue dans ce procès ? Pourquoi ces audiences attirent autant ?



L'analyse. "Au début c'est une affaire de divorce, classique on va dire, sauf que ce sont deux stars. Leur mariage n'a pas fonctionné, Amber Heard a demandé le divorce au bout d'un an. Pendant toute la durée de la relation Johnny Depp a été violent verbalement, c'est ce qu'elle dit. Johnny Depp est décrit comme un monstre, transformé par l'alcool, violent physiquement et sexuellement. L'ancien mari de Vanessa Paradis nie toute violence. Les deux stars avaient trouvé un accord pour leur divorce, Johnny Depp avait versé sept millions de dollars mais Amber Heard, un an après, a publié une tribune dans le Washington Post où elle décrit les comportements violents qu'elle aurait subis. Elle ne le cite jamais dans la tribune mais il est clairement ciblé et reconnu. Il estime que le contrat a été rompu et réclame cinquante millions de dollars de dommages et intérêts", explique Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.