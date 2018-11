Le procès d'El Chapo

Crédit : HO / INTERIOR MINISTRY OF MEXICO / AFP

L'édito de Jacques Pradel







« Mieux vaut une tombe en Colombie qu’une prison aux Etats unis », la devise des cartels colombiens dans les années 80 est encore valable aujourd'hui. Pourtant le baron de la drogue Joachin Guzman Loera dit "El Chapo",lui, est bel et bien jugé en ce moment à New-York dans ce qui pourrait être le procès le plus coûteux des Etats-Unis.

Il est accusé d'avoir dirigé de 1989 à 2014 le puissant cartel de Sinaloa, du nom des montagnes au nord-ouest du Mexique d'où il est originaire. Selon la justice américaine, son cartel aurait expédié aux Etats-Unis plus de 154 tonnes de cocaïne, pour une valeur estimée à 14 milliards de dollars. Il plaide non coupable.



Nos invités

Romain Bolzinger, journaliste reporter. Il a signé un reportage exclusif, « Dans les griffes du cartel », diffusé le 4 novembre dernier dans le magazine de TF1 Sept à Huit. Pour ce reportage il a suivi plusieurs membres du cartel de drogue le plus lucratif du monde, celui de Sinaloa anciennement dirigé par El Chapo. (Le reportage est toujours disponible sur la plateforme MY TF1), Stéphane Quéré, journaliste Diplômé de l'Institut de Criminologie et d'Analyse en Menaces Criminelles Contemporaines à Paris II. A publié le livre "Planète mafia : Les nouveaux parrains à l'assaut du monde" à La Manufacture du livre (2011)