Procès Depp-Heard : comment l'avocate du comédien est devenue la chouchoute de Hollywood

Les avocats de Johnny Depp Benjamin Chew et Camille Vasquez en pleine discussion lors du procès.

Elle est la grande artisane de la victoire de Johnny Depp dans son procès ultra médiatisé qui l'opposait à son ex-femme, Amber Heard. Plaidoiries, contre-interrogatoires féroces, stratégie efficace… Camilla Vasquez, 37 ans, chargée de la défense de la vedette de Pirate des Caraïbes, est sortie de la joute judiciaire auréolée d'une solide réputation. L'avocate serait même "inondée d'offres" de la part d'Hollywood et serait courtisée par les plus grands cabinets et par les médias, tous désireux de la faire passer à l'antenne, rapporte le New-York Post.



"C'est une avocate intelligente, maline et posée. Sa prestation au procès lui a offert un niveau de visibilité inédit. Le fait qu'elle soit issue de la diversité est un bonus", estime un producteur interrogé par le journal américain. Et d'ajouter : "Les agents se précipitent parce qu'ils voient en elle une licorne".

En état de grâce, Camilla Vasquez pourrait aussi bénéficier d'une promotion. Selon le New York Post, l'avocate, qui n'était qu'une simple salariée, devrait être très prochainement nommée associée dans le prestigieux cabinet américain Brown Rudnick, Très sollicitée, la presque-quadragénaire pourrait également décider de mettre les voiles. "C'est presque choquant qu'elle n'ait pas déjà été nommée associée. Les plus grands cabinets rêvent de l'engager ", souffle le producteur interrogé dans les colonnes du magazine new-yorkais.

