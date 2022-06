Johnny Depp face à Amber Heard : pourquoi ce procès a-t-il tant fasciné l'Amérique ?

Johnny Depp face à Amber Heard. Pendant six semaines, le procès aura passionné les États-Unis et au-delà. Parce que deux stars s’affrontaient sur fond de diffamation et de violence conjugale. Un procès parfois surréaliste qui dit pas mal de choses sur la société, la justice américaine, et l’influence des réseaux sociaux...

Car ce procès a aussi été un phénomène en ligne, essentiellement sur TikTok : plus de 15 milliards d’interactions pour la référence "justice pour Johnny Depp". En France, le nombre de Tweets a été comparable à la campagne présidentielle. Globalement ça a été un déchainement contre Amber Heard.

Si ce procès a autant passionné les Américains, et pas seulement, c’est aussi parce qu'il était filmé et diffusé en direct sur la télévision et sur YouTube. Mais un autre élément explique aussi la fascination pour ce procès : l’intervention de personnages célèbres comme Elon Musk...

