publié le 13/09/2019 à 08:20

Nous sommes à 5 mois du début des primaires démocrates pour désigner le candidat qui affrontera Donald Trump l’an prochain. Le troisième débat, à Houston au Texas a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 septembre. C’était un débat important car, pour la première fois de la campagne, les 10 candidats principaux étaient ensemble sur la même scène.



Le favori des sondages, l’ancien vice-président d’Obama, Joe Biden, qui domine la course depuis le printemps, a passé une mauvaise soirée. Il s’est montré plus combatif, mais il reste confus, il a semblé un peu perdu à plusieurs reprises. Certains candidats, qui ont l’âge d’être ses enfants, le lui ont fait remarquer.



Pour tout dire, Biden faisait vieux. Et pas seulement parce qu’il est né en 1942 et a été élu au Sénat dès 1972. Non, il était d’ailleurs entouré par deux autres candidats septuagénaires. Mais, sur plusieurs sujets, Biden a parlé du passé, citant même des souvenirs de son expérience politique au début des années 70.



Il a rarement abordé le futur. Quand il expliquait ce qu’il ferait comme président, c’était souvent pour dire qu’il ne sera pas possible de vraiment changer les choses, sur l’assurance santé, le contrôle des armes, etc. À un moment, en parlant d’éducation pour les enfants, Joe Biden a dit que ces derniers écoutaient des tourne-disques. Qui sont les enfants de 2019 qui utilisent des tourne-disques ?

Elizabteh Warren a réussi son débat

Pour la sénatrice Elisabeth Warren, plus à gauche dans le parti, la soirée a été meilleure. C’est elle qui n’est plus très loin de Biden dans certains sondages, et donc il n’est pas impossible qu’elle le talonne ou même le dépasse.



C’est une ancienne professeur, elle est extrêmement pédagogique et assez précise dans son projet. Elle répète qu'elle a des plans détaillés sur chacun des sujets qui font débat. Elle est peut être trop à gauche pour gagner contre Trump, pour rallier l’électorat modéré, mais dans le contexte de la primaire, cette ligne de gauche, contre les super profits des entreprises, pour une assurance santé universelle, contre la corruption de l’argent, peut fonctionner. Car, on l’a constaté, beaucoup d’électeurs démocrates penchent plus à gauche qu’avant. Et c’est l’une des questions importantes des prochains mois, la ligne du parti : est- ce que le parti démocrate, plutôt centriste depuis l’époque de Bill Clinton, va se choisir un candidat plus à gauche ?





Pour ceux qui veulent aller plus loin, retrouvez sur RTL.fr le podcast Une Lettre d’Amérique. Les deux derniers épisodes sont consacrés à Biden. Philippe Corbé raconte notamment pourquoi les tragédies qui ont marqué sa vie, la mort de sa femme, de son bébé, puis quarante ans plus tard de son fils, ont changé son parcours, et la manière dont les Américains le voient et l'écoutent. Il en a encore parlé ce soir, et c’était le meilleur moment de la soirée.