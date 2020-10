Présidentielle américaine : pourquoi Trump s'est mis à dos les seniors

publié le 25/10/2020 à 09:42

À 9 jours du scrutin de la présidentielle américaine, mardi 3 novembre, l'épidémie du coronavirus est plus que jamais au centre du duel qui pose Donald Trump et Joe Biden. Le président américain, qui se démultiplie pour combler son retard dans les sondages, a justement vu le soutien des seniors à son égard fondre comme neige, alors qu'un quart des votants est âgé de plus de 65 ans.

Face à la crise sanitaire mondiale, un grand nombre d'entre eux lui reprochent sa gestion de l'épidémie de la Covid-19. À Orlando, en Floride, dans la plus grande communauté de retraités du pays, ce paradis pour les seniors conservateurs, bastion des républicains, commence à se fissurer à cause du caractère clivant de Donald Trump.

La permanence des démocrates à Orlando est quant à elle en périphérie, sur le parking d'un centre commercial. À l'intérieur, les volontaires y ont une lourde mission puisque certains électeurs, qui ont déjà voté par correspondance, ont vu leur vote momentanément refusé car leur signature ne correspondait pas, ou mal, à celle de leur pièce d'identité.

Comme leurs enveloppes ne sont pas encore ouvertes, le vote est encore valable mais il faut vérifier chacun des bulletins, ce que font les volontaires. Selon l'une d'elles, "si Donald Trump est réélu, cela va être la fin de la démocratie américaine", ce qui la motive à parfaire son engagement en faveur du parti démocrate.