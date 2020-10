publié le 25/10/2020 à 08:15

"Même un enfant sait qu'on ne s'injecte pas du désinfectant dans le corps". La sanction est sans appel, alors que Donald Trump n'a pas hésité à évoquer, pour lutter contre le coronavirus, une telle hypothèse en conférence de presse. Enquête exclusive revient dimanche 25 octobre sur le plus controversé des présidents américains.

Dans ce documentaire, d'anciens proches collaborateurs de Donald Trump, des journalistes, des psychologues et psychiatres, des responsables sanitaires et certains de ses soutiens ont été interrogés. Cela permet d'obtenir un nouvel éclairage sur le candidat à sa réélection et sur le "monde selon Trump". Donald Trump va-t-il parvenir à conserver la Maison-Blanche ?

"Le Monde selon Trump" sera diffusé dans Enquête exclusive ce dimanche 25 octobre sur M6 à partir de 23h10.