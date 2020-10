publié le 24/10/2020 à 15:07

Le théâtre de Paris a su s’adapter suite à l’annonce du couvre-feu et proposer de nouveaux horaires de représentations. Bruno Solo joue en ce moment dans la pièce comique "10 ans après" de David Foenkinos. « Tous les théâtres n’ont pas eu la chance de pouvoir s’adapter », regrette-t-il, mais il avoue malgré tout que la période est difficile, et qu'il obéit aux restrictions sanitaires car il fait confiance à ceux qui "pensent savoir".



Bruno Solo est convaincu que l'art est nécessaire pour aider les gens à s'évader de ce quotidien anxiogène. "10 ans après" est une pièce très drôle à l'intrigue bien ficelée, avec des personnages haut en couleur comme sait les créer David Foenkinos.

Bruno Solo invité du Journal Inattendu le 24 octobre 2020 Crédit : RTL

Bruno Solo est aussi un passionné d'actualité et avait choisi de recevoir la journaliste spécialiste des Etats-Unis Laurence Haïm. A J-10 de l'élection présidentielle américaine, le pays est plus que jamais divisé en deux entre le camp de Donald Trump le républicain et celui de son challenger démocrate Joe Biden. Parmi les voix qui comptent, celles des femmes qui soutiennent et admirent Melania Trump comme nous l'explique Laurence Haïm dans son documentaire « Melania Trump : cet objet obscur du pouvoir », diffusé le 2 novembre sur LCP.

Pour Laurence Haïm, le résultat de cette élection présidentielle américaine révèlera aux Français si l'Amérique qu'ils idéalisent existe toujours.