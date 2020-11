Présidentielle américaine : pourquoi les résultats du Wisconsin sont retardés

publié le 04/11/2020 à 15:42

C'est un des États-clés de la présidentielle américaine et pourtant, ses résultats sont suspendus à cause d'une cartouche d'encre. Alors que le décompte des voix se poursuit aux États-Unis pour départager Donald Trump et Joe Biden, le Wisconsin a pris du retard dans le dépouillement des bulletins de vote en raison d'un problème de cartouche d'encre d'une imprimante.

Comme le rapporte New York Times, une machine chargée de comptabiliser les votes par correspondance est tombée en panne d'encre dans un bureau de vote située à Green Bay. Un responsable des élections a donc dû retourner à l’Hôtel de ville, en pleine nuit, pour en obtenir davantage, car les magasins étaient fermés.

Ce désagrément insolite a entraîné le retard du dépouillement d'environ 30.000 bulletins de vote dans cet État qui pourrait faire basculer l'élection, d'un côté comme de l'autre. Selon les derniers comptages, seulement 7.000 voix séparaient les deux candidats alors que 10% des bulletins de vote restent à être dépouillés.

