Pourquoi un intellectuel italien vient de rendre sa Légion d’honneur

publié le 14/12/2020 à 14:35

Emmanuel Macron a reçu le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, dimanche 6 décembre à Paris, pour une visite d'État de trois jours. Le lendemain, le président français lui a remis la grand-croix de la Légion d'honneur, une distinction qui a suscité de nombreuses réactions en raison de la répression des droits humains exercée en Egypte, selon les ONG humanitaires.

En signe de protestation, le journaliste et écrivain italien Corrado Augias, 85 ans, a annoncé dimanche 13 décembre, qu'il allait restituer ce lundi sa Légion d'honneur. "Un geste aussi bien grave que purement symbolique, je dirais sentimental. Je sens que je le dois en raison du profond lien émotionnel et affectif que j'ai avec la France", a écrit dans une lettre publiée dans La Repubblica Corrado Augias, dont le père était d'origine française.

"À mon avis, le président Macron n'aurait pas dû concéder la Légion d'honneur à un chef d'État qui s'est objectivement rendu complice d'atroces criminels. Je le dis pour la mémoire du pauvre Giulio Regeni, mais aussi pour la France", a-t-il précisé. En janvier 2016, Giulio Regeni, 28 ans, un étudiant italien, avait été enlevé par des inconnus et son corps retrouvé torturé et atrocement mutilé quelques jours plus tard dans la banlieue du Caire. Une affaire, qui empoisonne les relations entre l'Égypte et l'Italie.