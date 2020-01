et AFP

publié le 01/01/2020 à 10:14

Comme le veut la tradition le 1er janvier, le Journal officiel a dévoilé ce mercredi 1er janvier la promotion civile de la Légion d’honneur dans laquelle on retrouve plusieurs personnalités à l'image des comédiennes Jeanne Balibar et Marina Hands, du chanteur Gilbert Montagné ou encore du prix Nobel Gérard Mourou.

Au total, ce sont 487 personnes qui sont décorées, "réparties entre 395 chevaliers, 73 officiers, 13 commandeurs, 4 grands officiers et 2 grand’croix", a indiqué la Grande chancellerie de la légion d'honneur dans un communiqué. Dans cette promotion deux Résistants, Pierre Simonet et Edgard Tupët-Thomé, tous deux compagnons de la Libération, sont élevés à la dignité de grand’croix, la plus haute.

Dans le domaine du sport, l'ancien entraîneur français Arsène Wenger, aujourd'hui directeur du développement du football mondial à la FIFA est promu officier et Bernard Serin, président du FC Metz, nommé chevalier. Parmi les personnalités du monde économique, sont notamment nommés chevalier Bertrand Camus, directeur général du groupe Suez, Karima Silvent, DRH du groupe Axa, et Virginie Basselot, cheffe cuisinière.

D'anciens ministres et d'anciens parlementaires font également partis de cette promotion dont l'ancien maire de Boulogne Jean-Pierre Fourcade, promu officier, et Jean Glavany, nommés chevalier.