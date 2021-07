Pourquoi un énorme feu s’est-il allumé en plein milieu des eaux du golfe du Mexique ?

Les images de cet "œil de feu", très impressionnantes, ont largement été relayées sur les réseaux sociaux. Vendredi 2 juillet, vers 5 heures de matin, l'océan s'est enflammé dans la baie de Campeche, au large du Yucatan, au Mexique. Dépêchés sur place, plusieurs bateaux ont mis plus de cinq heures pour venir à bout des flammes, en les étouffant avec de l'azote, un gaz non polluant qui réduit l'oxygène présent dans l'atmosphère.

Selon les informations de BFMTV, tout aurait commencé lors d'une fuite de gaz, émanant d'un conduit abîmé, à moins d'un mètre sous la surface. Un orage aurait ensuite éclaté, ce qui a déclenché l'incendie, très localisé et de forme circulaire. Difficile cependant de savoir ce qui brûlait exactement sur l'eau ou encore les dégâts réels. Pour le directeur de l'autorité mexicaine de réglementation de la sécurité pétrolière, il n'y a eu ni victimes, ni déversement et des dommages limités, fin de l'histoire.

Ce gazoduc sous-marin concerné est exploité par une entreprise déjà impliquée dans des accidents industriels d’ampleur, Pemex, d'ailleurs classée comme l'une des vingt entreprises les plus polluantes au monde en 2019, rappelle la chaîne d'information en continu. La compagnie est ainsi jugée responsable de l'une des plus graves catastrophes de l'histoire industrielle. Plusieurs explosions étaient survenues dans une installation de stockage de l'entreprise en novembre 1984, tuant entre 500 et 600 personnes et faisant environ 2.000 blessés.