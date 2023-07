Pourquoi l'Australie va exterminer des millions de chats errants

Une technique brutale...mais nécessaire. Quinze robots "tueurs" vont éradiquer six millions de chats errants en Australie d'ici à cinq ans pour un montant de 7,6 millions de dollars (soit 4,6 millions d'euros). C'est l'objectif d'un vaste plan d'extermination, dévoilé fin juin 2023 par les autorités de l’Etat australien d’Australie-Occidentale.

Ces chats "harets", à savoir des félins retournés à l'état sauvage, déciment en effet la faune sauvage locale : selon le journal local WAToday, ils sont responsables de la mort de "9 millions d'animaux sur l'ensemble du territoire toutes les 24 heures, dont 3 millions de mammifères, 1,7 million de reptiles, 1 million d'oiseaux, 2,8 millions d'invertébrés et 337.000 amphibiens".

Conçus par John Read, ces robots sont alimentés à l'énergie solaire. Via des lasers et des caméras, ils sont capables d'identifier les chats sauvages et de les différencier d'autres espèces animales.

Poison

Une foie la proie en vue, le robot lui lance une cartouche contenant huit milligrammes d'un gel toxique, "du fluoroacétate de sodium" (ou "poison 1080"). Une fois touché, le félin va se lécher et avaler ainsi le poison.

Afin d'éviter le moindre risque, un couvre-feu a déjà été mis en place pour les chats domestiques, a précisé BFM.

