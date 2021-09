Pour quelle raison incroyable y a-t-il eu deux jours de panique en Pologne ?

L'histoire s'est passée à Cracovie en 2004. Tout part d’un coup de fil d’une habitante à la SPA locale, en panique, elle leur affirme qu’il y a un animal étrange et menaçant dans un arbre. Elle peut le voir par la fenêtre mais n’ose pas l’ouvrir, comme ses voisins d’ailleurs, car ils ont peur qu’il entre chez eux.

Les inspecteurs au bout du fil essayent d’en savoir plus, mais la description de l’habitante les a laissés plus que perplexe. Elle leur dit qu’il est marron et posé dans un arbre. Ils pensent donc que c’est un oiseau de proie, un rapace. Elle rétorque qu’elle ne pense pas car il ne bouge pas. Elle leur dit : "Je pense que c’est plutôt une lagune". En fait elle voulait dire "iguane" mais la panique lui a fait perdre ses mots. Une lagune ? Les gens de la SPA ne comprennent rien. Ils demandent à l’habitant d’affiner la description. Elle précise, "il n’a pas de pattes, et pas de tête !". Là, plus que perplexes, ils décident de se déplacer. Et ils ne vont pas être déçus !

En arrivant au pied de l’arbre où se trouve le fameux animal, il découvre qu’il y a effectivement quelque chose dans les branches. Ils s’approchent avec précaution, sait-on jamais, et découvrent la vérité. Celle qui va faire passer les habitants de l’immeuble de la peur à la honte, car oui la lagune en question, cette créature inquiétante, n’était en fait qu’un croissant. L’histoire ne dit pas comment il a atterri là, si après l’avoir descendu de l’arbre, ils l’ont mangé, histoire de ne pas s’être déplacé pour rien. Et c’est le plus important : si c’était un croissant beurre !

