Pourquoi l'expression "faire l'autruche" est complètement fausse

Quand on dit à quelqu'un qu'il fait l'autruche, on sous-entend qu'il se voile la face et nie la réalité. Cette expression est née au XVIIème siècle quand revenant d'observer la faune africaine, des explorateurs ont raconté avoir vu les autruches enfouir leur tête dans le sol quand ils s’approchaient d’elles. Ils en ont déduit qu’elles avaient peur et cherchaient à se cacher ! Sauf que c’est complètement faux.

Déjà parce qu'en cas de danger, l'autruche a exactement le même réflexe que nous : elle s’enfuit en courant. Et comme elle peut atteindre 97 km/h, ce qui est plus rapide qu’un lion ou un léopard, elle s’en sort généralement indemne. D'autant plus qu’avec son long cou qui peut lui faire atteindre une taille de 2m80, elle a comme une sorte de mirador pour observer les environs et les éventuelles menaces.

Non si l'autruche met sa tête au sol, c'est pour de toutes autres raisons. La première est toute bête : en cas de tempête de sable, c'est tout simplement pour se protéger. Ensuite comme l'autruche est herbivore, eh bien, elle baisse la tête pour aller chercher de la nourriture.

De loin avec la température qui se dégage du sol, sorte d'effet mirage, on peut avoir l'impression que sa tête enfouie. Ce n’est pas le cas pour manger mais ça l'est en revanche au moment de sa couvaison.

L'autruche pond ses œufs dans le sable, dans des trous atteignant jusqu'à 30 centimètres. Ensuite, elle les surveille. Et on se relaie dans les couples autruches. Le mâle, le jour, la femelle, la nuit.

Si une autruche met son cou dans le sol, c'est en fait pour vérifier que ses œufs vont bien, les retourner éventuellement et regarder si des intrus, comme des lézards ou des rongeurs ne se sont pas incrustés. Donc si désormais, vous dites à une amie qu’elle fait l'autruche, eh bien en vrai c’est un compliment : c'est que c’est une maman-poule.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.