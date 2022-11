La menace ne semble pas inquiéter le chef d'État. La presse portugaise a révélé le mercredi 16 novembre que son président, Marcelo Rebelo de Sousa, avait reçu une lettre anonyme au contenu étrange.

Dans cette lettre, l'expéditeur a demandé la somme d'un million d'euros au président portugais, à reverser sur le compte bancaire indiqué. S'y trouvaient également un téléphone portable ainsi qu'une balle d'arme à feu, révèle le quotidien Correio da Manhã. Marcelo Rebelo de Sousa ne se trouvait pas au palais présidentiel, à Belém, lorsque la missive est arrivée. La police judiciaire est chargée de l'affaire.

"Ça arrive et je n'y accorde pas beaucoup d'importance", a relativisé Marcelo Rebelo de Sousa, soulignant qu'il recevait plus de menaces lorsqu'il avait une émission de télévision que depuis qu'il est devenu président. "Ça arrive périodiquement et la gravité de la situation n'a jamais été confirmée", a-t-il ajouté.

