Portugal : la saison des vagues géantes débute à Nazaré avec une Française favorite

La saison des vagues géantes de Nazaré au Portugal vient de débuter officiellement cette semaine. Les meilleurs spécialistes mondiaux de cette discipline hors norme ont pris leurs quartiers d’hiver dans cette petite ville au bord de l’océan Atlantique .

Parmi eux, Justine Dupont, 31 ans, une Française qui a décroché toutes les récompenses du surf de grosses vagues la saison dernière et qui entend bien recommencer cette année ! Elle fut l'une des premières à se lancer sur des vagues de plus de 20 mètres de hauteur en début de semaine devant environ 5.000 personnes : "Nazaré, c'est une ambiance particulière, on voit ces géantes vagues qui cassent contre les rochers", a-t-elle avoué.

Cette femme d'origine girondine a frôlé la catastrophe l'an dernier en chutant sur une vague monstrueuse, un cauchemar qu'elle a réussi à exorciser : "Le souvenir de la blessure il est là, cela fait partie de mon corps, de mon esprit mais je l'ai accepté. Cela fait partie de la nouvelle Justine qui attaque cette nouvelle saison", a-t-elle affirmé.

Justine Dupont s'est fixée un objectif : remporter la compétition avec pourquoi pas un nouveau record du monde à la clef. Pour rappel, la plus haute vague jamais surfée par un être humain mesure 26,21 mètres l'équivalent d'un immeuble de 10 étages.

