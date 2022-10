Polio : la fondation Gates va investir 1,2 milliard de dollars

Bill et Melinda Gates, le 26 septembre 2018 à New York

À l'occasion d'une conférence de presse internationale sur la santé organisée le dimanche 16 octobre à Berlin, La fondation Bill et Melinda Gates a promis dimanche d'investir 1,2 milliard de dollars pour aider à éliminer une fois pour toute la poliomyélite de la planète.

"L'éradication de la polio est à portée de main. Mais la maladie reste une menace (…)", a estimé Bill Gates, co-président de la fondation, intervenant via vidéoconférence au Sommet mondial de la santé qui se tient dans la capitale allemande. La somme sera remise à l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP), un partenariat public-privé, dont l'objectif est d'en finir définitivement d'ici 2026 avec la polio, contre laquelle il existe un vaccin.

Depuis son lancement en 1988, l'Initiative a aidé à réduire les cas de polio de plus de 99% à travers le monde et permis d'éviter plus de 20 millions de cas de paralysie, rappelle la fondation dans un communiqué. "Malgré les progrès historiques de ces dernières années, les interruptions des vaccinations de routine, les informations erronées sur la vaccination, les troubles politiques et les inondations tragiques au Pakistan en 2002 ont souligné l'urgence à terminer le travail concernant la polio", juge la fondation.

Autre fait "inquiétant" : des variants du virus ont été détectés dans des pays d'où la maladie avait disparu, comme récemment les États-Unis ou la Grande-Bretagne.

