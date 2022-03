Pokémon : une carte très rare vendue 900.000 dollars aux enchères

Un nouveau record. Fin février dernier, un passionné de Pokémon s'est offert une carte de collection pour la modique somme de 900.000 dollars, soit un peu plus de 800.000 euros, lors d'une vente aux enchères. Preuve que plus de vingt ans après leur sortie, ces petites créatures ont plus que jamais la cote.

Mise en vente par la société Goldin Auctions, le prix de base de cette carte Pikachu "illustrator", datée de 1998 et éditée en seulement 39 exemplaires, avait été fixé à 75.000 dollars. Néanmoins, les enchères se sont envolées, comme le rapporte CNews, jusqu'à atteindre un montant record et en faire la carte Pokémon la plus chère de tous les temps.

L'heureux acquéreur va donc pouvoir profiter d'une carte extrêmement rare et quasiment neuve, notée 7/10 par Goldin Auctions, sur laquelle le plus célèbre des Pokémon tient des fournitures d'art et est entouré de dessins d'autres petites créatures réalisés par la graphiste japonaise Atsuko Nishida.

Le prix des cartes Pokémon s'est envolé ces dernières années. Celles-ci sont régulièrement vendues plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le précédent record date de 2019, lorsqu'une autre carte Pikachu "Illustrator" a été adjugée à un passionné pour 375.000 dollars, soit 340.000 euros environ.