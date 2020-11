et AFP

Aux Pays-Bas, un enseignant subit des menaces sur les réseaux sociaux pour avoir affiché au mur de sa salle de classe une caricature en hommage à Charlie Hebdo. Le dessin représentait un homme, portant un t-shirt à l'effigie de l'hebdomadaire français, avec la tête décapitée, et la langue tirée à un jihadiste.

La caricature signée Joep Bertrams, affichée après les attentats contre Charlie Hebdo en 2015, a été jugée "blasphématoire par des élèves musulmanes de l'Emmauscollege de Rotterdam, alors que l'établissement rendait hommage lundi 2 novembre à Samuel Paty, rapporte le quotidien NRC relayé par l'AFP.

Une photo du dessin a ensuite été largement partagée sur Instagram. On peut y lire qu'un internaute a notamment écrit : "Si cela n'est pas supprimé très rapidement, alors nous nous occuperons de cela différemment".

L'enseignant a dû "se cacher"

Des propos et menaces pris "très au sérieux" par le ministère public et les forces de l'ordre, a indiqué la police via Twitter. Une enquête avait été ouverte pour en retrouver les auteurs. À la suite des menaces, l'enseignant, dont l'identité n'a pas été révélée, a été contraint de "se cacher", rapporte le quotidien NRC.

"Le harcèlement et les menaces contre les enseignants ne peuvent en aucun cas être tolérés et nous nous opposons fermement à cela", a déclaré le ministre de l'Éducation Arie Slob, dans une lettre au parlement vue par l'AFP jeudi 4 novembre.

La décapitation de Samuel Paty est une "prise de conscience" pour nous tous, a-t-il poursuivi, ajoutant qu'une plainte avait été déposée par l'établissement.