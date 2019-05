Papouasie-Nouvelle-Guinée : alerte au tsunami après un séisme de magnitude 7,5

et AFP

publié le 14/05/2019 à 16:16

Un séisme de magnitude 7,5 a été enregistré en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord-est de l'Australie, ce mardi 14 mai, à 12h58 (14h58 heure française), selon les données publiées par l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS).



Une alerte au tsunami est en cours suite à cet important tremblement de terre dont la secousse se serait produite à une profondeur de 10 km. La menace de tsunami concerne les côtes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée mais aussi celles des Îles Salomon, situées à l'est du pays.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est régulièrement secouée par des séismes de fortes magnitudes. L’absence de plateau continental et la présence d’une plaine littorale exposent particulièrement les populations au risque de tsunami. Le pays venait de se remettre d'un autre séisme de magnitude 7,5 dans l'intérieur des terres, survenu fin février, qui avait tué plus d'une centaine de personnes et coupé du monde certains villages.

Prelim M7.5 Earthquake New Britain region, Papua New Guinea May-14 12:58 UTC, updates https://t.co/DKsG5YWz1j — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 14 mai 2019