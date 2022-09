Ouragan Ian : un requin observé en pleine rue après les inondations

"Vous serez peut-être plus susceptibles de voir des alligators, des serpents et des ours", avait averti la Florida Fish Wildlife Conservation Commission (FWC), peu avant que l'ouragan Ian ne frappe la Floride. Les habitants de Fort Myers, sous les eaux depuis mercredi 28 septembre, ne s'attendaient sans doute pas à voir un requin nager dans les rues de leur ville côtière.

Un squale a pourtant été aperçu errant dans les mètres cubes d'eau de mer, charriés par les inondations survenues dans la soirée de mercredi. Conséquence à peine croyable des pluies et vents d'une rare intensité qui sévissent dans l'état floridien. Une vidéo montrant l'aileron de l'animal sillonner les artères de la ville a fait le tour des réseaux sociaux. Comme l'ont souligné nos confrères de BFMTV, ces images insolites rendent compte de la détresse du requin, que l'on peut voir tourner en rond.

Il est en de même à Lake County, près d'Orlando, où un alligator a été aperçu près des habitations. Ces séquences témoignent de la virulence de l'ouragan, estimé de catégorie 4, sur l'échelle de mesure National Hurricane Center (NHC), qui en compte cinq. Les rafales ont dépassé les 250 km/h, a indiqué l'AFP. Selon Le Point, près deux millions de personnes résidant dans l'état étaient privées d'électricité mercredi soir. La catastrophe risque de laisser des traces.

