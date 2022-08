Le requin, un animal méconnu et en danger

Les requins sont apparus durant le Dévonien, il y a 420 millions d'années. Aujourd'hui, il existe un peu plus de 500 espèces. Alors que les plus petits ne dépassent pas les 25 centimètres, les plus grands, les fameux requins baleine, peuvent atteindre les 18 mètres. La plupart ne sont pas agressifs et pourtant, on peut dire que le requin a très mauvaise réputation.

François Sorano, docteur en océanographie, auteur de "Au nom des requins" chez Actes Sud, conseiller pour les films de Cousteau ou de Jacques Perrin, a un point de vue arrêté : "On ne le connaît pas parce qu'il est masqué par la surface de l'océan. Donc, les gens n'ont pas l'occasion de le rencontrer et ils n'ont comme image que celle qui est colportée par les médias et par des gens qui n'ont jamais vu de requin."

Une espèce en danger

Il y a un bilan qui est réalisé chaque année. Mais François Sorano tient à tempérer les chiffres par comparaison à d'autres activités : "Si nous parlons aujourd'hui des chevaux, personne ne nous poserait la question de savoir si les accidents de chevaux sont nombreux. Et pourtant, si on compare le nombre d'accidents, il y a 6.000 accidents chaque année d'équitation en France métropolitaine. C'est-à-dire 60 fois plus que d'accidents avec des requins dans le monde entier et des centaines de millions de baigneurs."

Il tient également à rappeler qu'avant tout, "le requin est aujourd'hui parmi les espèces les plus menacées. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des populations de requins, et en particulier les requins de haute mer, sont en danger d'extinction", avant de finir, "s'il y a des animaux en danger sur cette planète, ce sont les requins."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info