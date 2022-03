Oscars 2022 : nos films coups de cœur et pronostics pour cette édition

"Dune", "The Power of the Dog" ou encore "West side Story" comptent parmi les films nommés aux Oscars

Qui va remporter les précieux Oscars lors de la prochaine cérémonie qui se tiendra dans la nuit du 27 au mars 2022 ? Nous n'avons pas encore de boule de cristal à la rédaction de RTL mais nous avons nos favoris. Pas de quoi établir de parfaits pronostics mais peut-être composer notre palmarès du cœur. C'est l'une des premières fonctions de ces cérémonies : récompenser des œuvres mais surtout approuver ou critiquer vertement le choix des votants des différentes académies. Trop élitistes, trop politiques, trop populaires, influencés par des lobbies... Les sources de disputes sont nombreuses.

Pour le plus prestigieux des prix, celui du Meilleur film, notre cœur balance entre West Side Story, le remake spectaclaire de la comédie musicale de Steven Spielberg et The Power of the Dog de Jane Campion, western contemplatif et profond que vous avez pu découvrir sur Netflix. Deux films de réalisateurs où Spielberg comme Campion montrent toute la force de leur vision et leur maîtrise technique.

Pour la question de la Meilleure réalisation justement, notre hésitation demeure et nous voyons bien Steven Spielberg l'emporter. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les deux réalisateurs s'opposent dans cette catégorie. En 1994, ils étaient face à face avec La Liste de Schindler pour lui et La Leçon de piano pour elle. Les votants pourraient bien décider d'inverser cette tendance historique en récompensant la néo-zélandaise. Une femme de plus dans le palmarès ne pourrait pas faire de mal. Un New York presque théâtral sur grand écran ou les grands espaces triomphants que l'on a découvert sur de plus petits écrans... La victoire de l'un comme l'autre nous rendrait heureux.

Pour les prix d'interprétation, nous avons beaucoup aimé la prestation de Kristen Stewart dans le singulier biopic sur Lady Di, Spencer. Nous la voyons bien remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle résolument pensé pour les Oscars. Côté meilleur acteur, nous avons adoré Andrew Garfield dans Tick, Tick... Boom!. Il a par ailleurs remporté le Golden Globe du Meilleur acteur cette année. Ce peut être très bon signe pour celui qui a repris son costume de Spider-man cette année.

Du côté des meilleurs seconds rôles, nous misons sur Ariana DeBose qui incarne la flamboyante Anita dans le remake de West Side Story. Du côté des hommes, nous pensons que c'est l'un des deux acteurs de The Power of the Dog qui devraient l'emporter : Jesse Plemons ou Kodi Smit-McPhee. Puisqu'il faut choisir nous espérons que c'est ce dernier qui l'emportera. L'Australien, né en 1996, nous a emporté avec la finesse de son interprétation.



Pour les autres statuettes, Dune, le merveilleux space-opéra de Denis Villeneuve devrait se goinfrer de prix techniques sur les décors, les sublimes costumes, les effets spéciaux, le son - très travaillé - et surtout l'envoutante musique signée Hans Zimmer. Peu de doute sur le triomphe de Drive My Car de Ryūsuke Hamaguchi pour le prix du film étranger. Cette adaptation d'un roman de Haruki Murakami nous a transportés.

Et pour finir, Encanto de Disney devrait naturellement l'emporter pour le prix du film d'animation et la meilleure chanson. Dos Orugitas est une chanson extrêmement émouvante écrite par le petit génie de la comédie musicale Lin-Manuel Miranda. Nous savons bien que le public aurait préféré voir We Don't Talk About Bruno l'emporter. Mais le succès de la chanson (plus forte que Libérée, délivrée de la Reine de Neiges) sur les réseaux sociaux vaut sans doute mieux qu'une statuette.