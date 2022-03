Oscars 2022 : comment suivre la cérémonie ?

Le tapis rouge, les statuettes dorées et les stars hollywoodiennes sont de retour ce dimanche 27 mars. La 94e cérémonie des Oscars se déroulera à Los Angeles, dans la mythique salle du Dolby Theater. Les films les plus marquants de l'année passée vont être récompensés.

En France, il sera possible de suivre la cérémonie. Il faudra faire preuve de courage car, à cause du décalage horaire, elle se déroulera au beau milieu de la nuit du dimanche 27 au lundi 28 mars. La retransmission débutera dès 23h25 sur Canal+ avec le tapis rouge. La cérémonie ne devrait pas commencer avant 2 heures du matin et durera jusqu'aux alentours de 6 heures. Attention : le programme n'est pas en clair, il faudra être abonné à la chaîne.

Qui seront les grands gagnants de la soirée ? En tête des nominations, Jane Campion et son son western The Power of the Dog compte 12 nominations. Le film de science-fiction Dune est nommé à dix reprises alors que West Side Story de Steven Spielberg fait également partie des favoris. Pour connaître le palmarès complet, rendez-vous lundi matin !