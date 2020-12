Orgie à Bruxelles : qui est József Szájer l'eurodéputé ultraconservateur impliqué ?

publié le 02/12/2020 à 10:33

Un député européen hongrois a été surpris dans une soirée gay vendredi 27 novembre. Un fait amusant, quand on connaît ses positions politiques ultra-conservatrices. József Szájer est en effet un proche du président hongrois Orban. C'est un membre fondateur du Fidesz, le parti national conservateur au pouvoir, et un fervent opposant aux droits LGBT.

C'est lui qui a fait inscrire dans la Constitution : "la Hongrie protègera l'institution du mariage en tant qu'union d'un homme et d'une femme"... Et encore récemment à la tribune du Parlement européen, on trouvait un József Szájer donneur de leçons vis à vis de ses collègues, qui s'indignaient contre cette politique homophobe.

"Dans cette Europe, des pays se plaisent à faire la leçon à d'autres qui ne respecteraient pas l'État de droit. Or ce Parlement passe son temps à contredire ses propres règles ! Balayons devant notre maison avant de condamner les autres", disait-il.

Avec un József Szájer démissionnaire, on peut dire que la Hongrie a bien balayé devant sa porte.