Crédit : Marty MELVILLE / OFFICE OF PRIME MINITER NEW ZEALAND / AFP

publié le 16/05/2019 à 18:17

La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a reçu une demande bien particulière de la part d'une fillette de 11 ans. Cette dernière lui a envoyé une lettre dans laquelle elle lui demande de financer une recherche sur les dragons, rapporte la BBC.





La fillette, qui se prénomme Victoria, a même accompagné sa lettre d'un billet de 5$ (environ 3 euros). Elle demande au gouvernement qu'on la forme à la télékinésie et qu’on lui donne toutes les informations sur les dragons afin qu’elle puisse les dresser, a ajouté The Independant.

La Première ministre n'a pas tardé à lui répondre : "Nous avons été très intéressés par tes suggestions concernant les médiums et les dragons, mais malheureusement, nous ne travaillons actuellement dans aucun de ces domaines". Et d'ajouter : "Je te retourne donc l’argent de ton pot-de-vin et je te souhaite tout le succès possible dans ta quête de télékinésie, de télépathie et de dragons".

Jacinda Ardern a même complété par une note manuscrite en bas de page dans laquelle elle lui assure qu'elle gardera un œil sur les dragons. Ce n'est pas la première fois que la Première ministre répond à des lettres d'enfants : elle l'avait déjà fait en mars dernier à une fillette de 8 ans qui lui demandait de bannir les armes dangereuses.