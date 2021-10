Nouvelle-Zélande : la ville de Christchurch licencie son sorcier municipal

Mauvaise nouvelle pour Ian Brackenbury Channell, sorcier officiel, et rémunéré, de la ville de la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il a appris qu'il était remercié après 23 ans de bons et loyaux services.

Une décision qui a fortement déplu à ce sorcier expérimenté de 88 ans. "C’est une bande de bureaucrates sans aucune imagination, ils ne réfléchissent pas aux moyens de promouvoir Christchurch à l’étranger", peste-t-il auprès du média local Stuff.

Originaire de Grande-Bretagne, Ian Brackenbury Channell est arrivé à Christchurch en 1974. Depuis lors, vêtu de noir et portant un chapeau pointu, il interpelle les patients pour leur proposer ses services. Il devient tellement populaire auprès de la population que la ville, après son opposition initiale, décide de l'engager et de lui verser un salaire de 16.000 dollars australiens par an, soit environ 10.000 euros.

Faire tomber la pluie

Lors de son contrat, il était appelé, par exemple, pour faire tomber la pluie durant une période de sécheresse. En 1990, il avait même été sollicité par le ministre de l'époque, Mike Moore, pour faire pleuvoir sur tout le pays.

Le sorcier va tout de même continuer de se produire dans un centre culturel de la ville. Malgré la déception suite à son licenciement, il a promis de ne pas jeter un sort au conseil municipal.