Les sorciers et sorcières du monde entier se liguent contre Donald Trump

publié le 25/02/2017 à 06:08

Donald Trump va devoir en découdre avec un nouveau groupe d'opposants. Après les femmes, les dirigeants de la Silicon Valley et les personnalités du monde de la mode, du cinéma et de l'industrie musicale, les sorciers et sorcières de ce monde ont décidé de monter au créneau contre l'administration américaine. Le rendez-vous devait avoir lieu le vendredi 24 février, à l'heure des douze coups de minuit, devant la Trump Tower de New York, symbole de l'empire du président milliardaire.



Sur la page Facebook de l'événement, quelque 1,3 million d'individus ont indiqué qu'ils iraient à cette manifestation, à laquelle tous les sorcières et sorciers du monde était invités. "La nuit de la lune décroissante, à minuit, un rituel massif sera effectué devant la Trump Tower mais aussi dans le monde entier, et sera renouvelé à chaque lune décroissante jusqu'au départ de Donald Trump du bureau ovale", est-il possible de lire. Un article très précis sur le sujet a même été posté en lien avec la page Facebook de l'événement.

Il y est notamment détaillé la liste des ingrédients à se procurer pour les besoins du rituel, dont une photo "pas flatteuse" du président américain, la carte de tarot La Tour, un bout de bougie orange, une bougie blanche, de l'eau ou encore du sel. Il est possible d'apporter également des ingrédients additionnels. Ensuite, est expliqué la marche à suivre afin de procéder à la préparation du rituel, ainsi que la formule magique à réciter une fois que tout est prêt. Une prière de protection est même recommandée avant le début de l'incantation. On se croirait presque dans un épisode de la série Charmed, la politique en plus.