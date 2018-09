et AFP

Entouré de deux prêtresses et brandissant un bâton de pluie, le Grand Sorcier jette un sort : son équipe, le Mexique, est désormais sous sa protection au Mondial 2018. Connu dans son pays pour ses prédictions annuelles sur la politique et l'actualité, Antonio Vazquez - dit El Brujo Mayor - a invoqué le dieu Serpent à plumes Quetzalcoatl, vénéré par les Aztèques, pour guider la sélection mexicaine au moins jusqu'aux quarts de finale en Russie.



"Donne-moi toute ta force et ta puissance pour franchir les portes du paradis, fais que le Mexique atteigne le cinquième match. Quetzalcoatl, fais qu'il en soit ainsi", a invoqué le Grand Sorcier, un maillot vert mexicain apparaissant sous sa longue barbe blanche. El Brujo n'est pas réputé pour son infaillibilité : il avait notamment prédit en 2016 que Donald Trump serait battu aux primaires républicaines.

En 2012, il avait néanmoins réussi à prédire la victoire du Mexique face au Brésil lors de la finale du tournoi olympique de football. Il avait même annoncé le score exact de la rencontre. Les prédictions d'El Brujo Mayor ont fonctionné pour cette Coupe du Monde, au moins pour le premier match, puisque El Tri a surpris l'Allemagne (1-0).